14.06.2025
Смотреть онлайн FC Motown STA - Staten Island ASC 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: FC Motown STA — Staten Island ASC, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
FC Motown STA
13'
23'
30'
47'
63'
Завершен
5 : 2
14 июня 2025
Staten Island ASC
34'
54'
FC Motown STA
13'
FC Motown STA
23'
FC Motown STA
30'
Счет после первого тайма 3:1
FC Motown STA
47'
FC Motown STA
63'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
2'
FC Motown STA - Угловой
8'
FC Motown STA - Угловой
13'
FC Motown STA - Угловой
13'
FC Motown STA - 1-ый Гол
18'
FC Motown STA - Угловой
23'
FC Motown STA - 2-ой Гол
30'
FC Motown STA - 3-ий Гол
34'
Staten Island ASC - 4-ый Гол
42'
FC Motown STA - Угловой
45+3'
FC Motown STA - Угловой
45+3'
FC Motown STA - Угловой
Счет после первого тайма 3:1
46'
FC Motown STA - Угловой
47'
FC Motown STA - 5-ый Гол
54'
Staten Island ASC - 6-ый Гол
63'
FC Motown STA - 7-ый Гол
68'
FC Motown STA - Угловой
79'
FC Motown STA - Угловой
90+1'
Staten Island ASC - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2
Превью матча FC Motown STA — Staten Island ASC
Статистика матча
Атаки
116
99
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу