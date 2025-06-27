27.06.2025
Смотреть онлайн Хьюстон - Lonestar SC 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Хьюстон — Lonestar SC, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sorrels Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Sorrels Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Хьюстон
15'
44'
Завершен
2 : 1
27 июня 2025
Lonestar SC
81'
Хьюстон
15'
Хьюстон
44'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Lonestar SC
81'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Текстовая трансляция
9'
Хьюстон - Угловой
15'
Хьюстон - 1-ый Гол
24'
Хьюстон - Угловой
24'
Хьюстон - Угловой
40'
Хьюстон - Угловой
41'
Lonestar SC - Угловой
44'
Хьюстон - Угловой
44'
Хьюстон - Угловой
44'
Хьюстон - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
52'
Lonestar SC - Незабитый пенальти
52'
Lonestar SC - Угловой
72'
Lonestar SC - Угловой
73'
Lonestar SC - Угловой
76'
Lonestar SC - Угловой
78'
Хьюстон - Угловой
81'
Lonestar SC - 3-ий Гол
90+1'
Lonestar SC - Угловой
90+2'
Lonestar SC - Незабитый пенальти
90+3'
Lonestar SC - Угловой
90+4'
Lonestar SC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,1
Превью матча Хьюстон — Lonestar SC
Статистика матча
Атаки
94
106
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
8
17
Удары в створ ворот
3
5
