29.06.2025
Смотреть онлайн ФК Тусон - City SC San Diego 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: ФК Тусон — City SC San Diego, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kino North Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Kino North Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
ФК Тусон
11'
21'
55'
Завершен
3 : 0
29 июня 2025
Текстовая трансляция
11'
ФК Тусон - 1-ый Гол
13'
ФК Тусон - Угловой
21'
ФК Тусон - 2-ой Гол
29'
ФК Тусон - Угловой
40'
ФК Тусон - Угловой
44'
ФК Тусон - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
55'
ФК Тусон - 3-ий Гол
62'
City SC San Diego - Угловой
78'
ФК Тусон - Угловой
83'
ФК Тусон - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча ФК Тусон — City SC San Diego
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
71
69
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
12
2
