14.06.2025
Смотреть онлайн Апофеос - ССА Кингс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Апофеос — ССА Кингс, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе North Cobb Christian School.
МСК, 1 тур, Стадион: North Cobb Christian School
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Текстовая трансляция
14'
Апофеос - Угловой
30'
Апофеос - Угловой
45'
ССА Кингс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
61'
ССА Кингс - Незабитый пенальти
66'
ССА Кингс - Угловой
67'
ССА Кингс - Угловой
88'
ССА Кингс - Незабитый пенальти
90+1'
Апофеос - Угловой
90+5'
ССА Кингс - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,3
Превью матча Апофеос — ССА Кингс
История последних встреч
Апофеос
ССА Кингс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.07.2025
ССА Кингс
1:0
Апофеос
Статистика матча
Атаки
82
67
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
1
4
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу