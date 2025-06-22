22.06.2025
Смотреть онлайн Теннесси - Columbus United FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Теннесси — Columbus United FC, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Теннесси
66'
Завершен
1 : 3
22 июня 2025
Columbus United FC
28'
32'
60'
Счет после первого тайма 0:2
Теннесси
66'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
11'
Columbus United FC - Угловой
12'
Теннесси - Угловой
25'
Columbus United FC - Угловой
28'
Columbus United FC - 1-ый Гол
32'
Columbus United FC - 2-ой Гол
39'
Columbus United FC - Угловой
42'
Columbus United FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
52'
Теннесси - Угловой
60'
Columbus United FC - 3-ий Гол
63'
Columbus United FC - Угловой
66'
Теннесси - Угловой
66'
Теннесси - 4-ый Гол
68'
Columbus United FC - Угловой
71'
Columbus United FC - Угловой
75'
Columbus United FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Теннесси — Columbus United FC
Статистика матча
Атаки
162
127
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
4
8
