02.07.2025
Смотреть онлайн Теннесси - Ашвилл Сити 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Теннесси — Ашвилл Сити, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Теннесси
48'
88'
Завершен
2 : 4
02 июля 2025
Ашвилл Сити
63'
81'
84'
90'
Счет после первого тайма 0:0
Теннесси
48'
Ашвилл Сити
63'
Ашвилл Сити
81'
Ашвилл Сити
84'
Теннесси
88'
Ашвилл Сити
90'
Матч закончился со счётом 2:4
Текстовая трансляция
26'
Ашвилл Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Теннесси - 1-ый Гол
51'
Теннесси - Угловой
62'
Ашвилл Сити - Угловой
63'
Ашвилл Сити - 2-ой Гол
75'
Теннесси - Угловой
81'
Ашвилл Сити - 3-ий Гол
84'
Ашвилл Сити - 4-ый Гол
88'
Теннесси - Угловой
88'
Теннесси - 5-ый Гол
90'
Ашвилл Сити - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:4
Превью матча Теннесси — Ашвилл Сити
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
70
98
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
8
13
