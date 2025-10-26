Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Мокпо - Каннын Сити 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: МокпоКаннын Сити, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mokpo International Football Center.

МСК, 28 тур, Стадион: Mokpo International Football Center
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Мокпо
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Каннын Сити
Смотреть онлайн
Превью матча Мокпо — Каннын Сити

История последних встреч

Мокпо
Мокпо
Каннын Сити
Мокпо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.06.2025
Каннын Сити
Каннын Сити
3:1
Мокпо
Мокпо
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 28 тур
26.10.2025
Тэджон
2:0
Пхочхон
Завершен
26.10.2025
Мокпо
2:1
Каннын Сити
Завершен
25.10.2025
Ульсан Ситизен
0:1
Янпхён
Завершен
