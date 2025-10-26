26.10.2025
Смотреть онлайн Мокпо - Каннын Сити 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Мокпо — Каннын Сити, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mokpo International Football Center.
МСК, 28 тур, Стадион: Mokpo International Football Center
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Превью матча Мокпо — Каннын Сити
История последних встреч
Мокпо
Каннын Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.06.2025
Каннын Сити
3:1
Мокпо
Статистика матча
Атаки
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
