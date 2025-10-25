Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Ульсан Ситизен - Янпхён 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи - К-Лига 3: Ульсан СитизенЯнпхён, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ulsan Sports Complex Stadium.

МСК, 28 тур, Стадион: Ulsan Sports Complex Stadium
Чемпионат Южной Кореи - К-Лига 3
Ульсан Ситизен
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Янпхён
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Янпхён FC icon
60'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
14'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
24'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
29'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
36'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
45+1'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
57'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
59'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
60'
Янпхён FC - 1-ый Гол
72'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
83'
Угловой
Янпхён FC - Угловой
90+1'
Угловой
Ульсан Ситизен - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Ульсан Ситизен — Янпхён

Команда Ульсан Ситизен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-8. Команда Янпхён, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Ульсан Ситизен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Янпхён забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Янпхён, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ульсан Ситизен
Ульсан Ситизен
Янпхён
Ульсан Ситизен
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.06.2025
Янпхён
Янпхён
2:0
Ульсан Ситизен
Ульсан Ситизен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ульсан Ситизен Ульсан Ситизен
53%
Янпхён Янпхён
47%
Атаки
108
93
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
4
1
Игры 28 тур
26.10.2025
Тэджон
2:0
Пхочхон
Завершен
26.10.2025
Мокпо
2:1
Каннын Сити
Завершен
25.10.2025
Ульсан Ситизен
0:1
Янпхён
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA