Превью матча Ульсан Ситизен — Янпхён

Команда Ульсан Ситизен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-8. Команда Янпхён, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-5. Команда Ульсан Ситизен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Янпхён забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Янпхён, в том матче победу одержали хозяева.