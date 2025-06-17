17.06.2025
Смотреть онлайн Charlotte Lady Eagles - SC United Bantams Women 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Charlotte Lady Eagles — SC United Bantams Women . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отложен
- : -
17 июня 2025
Превью матча Charlotte Lady Eagles — SC United Bantams Women
Комментарии к матчу