Смотреть онлайн Куяба - Волта-Редонда 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Куяба — Волта-Редонда, 20 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал. Судить этот матч будет Maguielson Lima Barbosa.
Превью матча Куяба — Волта-Редонда
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Maguielson Lima Barbosa (Бразилия).
За последние 3 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Maguielson Lima Barbosa назначал пенальти