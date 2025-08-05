Фрибет 15000₽
date 2025-08-05
05.08.2025

Смотреть онлайн Куяба - Волта-Редонда 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КуябаВолта-Редонда, 20 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пантанал. Судить этот матч будет Maguielson Lima Barbosa.

МСК, 20 тур, Стадион: Арена Пантанал
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Куяба
Сафира Алиссон 20'
Alejandro Martinez 59'
Завершен
2 : 0
05 августа 2025
Волта-Редонда
Сафира Алиссон icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Alejandro Martinez icon
59'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
20'
Сафира Алиссон - 1-ый Гол
26'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
45+4'
Угловой
Куяба - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Куяба - Угловой
52'
Угловой
Куяба - Угловой
57'
Угловой
Куяба - Угловой
59'
Alejandro Martinez - 2-ой Гол
66'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
84'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
89'
Угловой
Куяба - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Куяба — Волта-Редонда

Куяба Куяба
12
Бразилия
Guilherme
98
Бразилия
Matheus Silva Duarte
3
Бразилия
Bruno Alves
4
Бразилия
Nathan Cardoso
6
Бразилия
Sander
27
Бразилия
Denilson Alves Borges
5
Бразилия
Calebe
7
Аргентина
Alejandro Martinez
10
Бразилия
Jader
11
Бразилия
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho
25
Бразилия
Сафира Алиссон
Тренер
Бразилия
Гуто Феррейра
Волта-Редонда Волта-Редонда
12
Бразилия
Jean
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
4
Бразилия
Фабрисио
26
Бразилия
Gabriel Bahia
22
Бразилия
Rogerio Nogueira Monteiro Junior
28
Бразилия
Andre
20
Бразилия
Pierre
16
Бразилия
Rai
10
Бразилия
Patrick Machado Ferreira
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
9
Бразилия
Italo
Тренер
Бразилия
Рожерио Де Альбукерке Корреа

Статистика матча

Владение мячом
Куяба Куяба
42%
Волта-Редонда Волта-Редонда
58%
Атаки
99
94
Угловые
5
3
Фолы
17
11
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maguielson Lima Barbosa (Бразилия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Maguielson Lima Barbosa назначал пенальти

Комментарии к матчу
