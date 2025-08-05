Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Атлетико Гоияниенсе 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГАтлетико Гоияниенсе, 20 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Lucas Canetto Bellote.

МСК, 20 тур
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетик Клуб МГ
Роналдо Таварес 2'
Завершен
1 : 1
05 августа 2025
Атлетико Гоияниенсе
Robert Conceicao 11'
Роналдо Таварес icon
2'
Robert Conceicao icon
11'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Роналдо Таварес - 1-ый Гол
5'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
11'
Robert Conceicao - 2-ой Гол
12'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
44'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
45+2'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
47'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
72'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
73'
Угловой
Атлетико Гоияниенсе - Угловой
75'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
78'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Превью матча Атлетик Клуб МГ — Атлетико Гоияниенсе

Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
43
Бразилия
Marcelo
4
Бразилия
Sidimar
84
Бразилия
Rodrigo Silva Nascimento
38
Бразилия
Sandry Santos
14
Бразилия
Fabricio Isidoro
7
Бразилия
Welinton
10
Бразилия
David Braga
27
Бразилия
Alason Azevedo Julio
21
Португалия
Роналдо Таварес
Тренер
Португалия
Rui Duarte
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
1
Бразилия
Пауло Витор
2
Бразилия
Dudu
4
Бразилия
Педро Энрике
3
Бразилия
Adriano Martins Da Fonseca
6
Бразилия
Guilherme Romao
5
Бразилия
Луизао
8
Бразилия
Kauan Rodrigues da Silva
7
Бразилия
Kelvin Giacobe Alves dos Santos
10
Бразилия
Robert Conceicao
11
Уругвай
Federico Martinez
9
Бразилия
Daniel
Тренер
Бразилия
Fabio Matias

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
52%
Атлетико Гоияниенсе Атлетико Гоияниенсе
48%
Атаки
61
95
Угловые
4
5
Фолы
11
11
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lucas Canetto Bellote (Бразилия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Lucas Canetto Bellote назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA