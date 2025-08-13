Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн КРБ - Атлетик Клуб МГ 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КРБАтлетик Клуб МГ, 21 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.

МСК, 21 тур, Стадион: Реи Пеле
Чемпионат Бразилии - Серия Б
КРБ
Dada 60'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Атлетик Клуб МГ
Счет после первого тайма 0:0
Dada icon
60'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
КРБ - Угловой
6'
Угловой
КРБ - Угловой
14'
Угловой
КРБ - Угловой
14'
Угловой
КРБ - Угловой
21'
Угловой
КРБ - Угловой
22'
Угловой
КРБ - Угловой
23'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
42'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
45'
Угловой
КРБ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
60'
Dada - 1-ый Гол
79'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
82'
Угловой
КРБ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча КРБ — Атлетик Клуб МГ

КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
44
Бразилия
Henri
27
Бразилия
Fabio Alemao
42
Бразилия
Weverton
8
Испания
Gege
22
Бразилия
Higor Meritao
10
Бразилия
Daniel
7
Бразилия
Douglas Baggio
28
Бразилия
Mikael
17
Бразилия
Thiago Fernandes
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
52
Бразилия
Wesley
43
Бразилия
Marcelo
4
Бразилия
Sidimar
6
Бразилия
Yuri
38
Бразилия
Sandry Santos
14
Бразилия
Fabricio Isidoro
7
Бразилия
Welinton
10
Бразилия
David Braga
77
Бразилия
Max
21
Португалия
Роналдо Таварес
Тренер
Португалия
Rui Duarte

Статистика матча

Владение мячом
КРБ КРБ
48%
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
52%
Атаки
81
95
Угловые
8
4
Фолы
13
12
Удары (всего)
14
5
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 7 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 12 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти

Комментарии к матчу
