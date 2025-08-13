Смотреть онлайн КРБ - Атлетик Клуб МГ 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: КРБ — Атлетик Клуб МГ, 21 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Реи Пеле. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.
Превью матча КРБ — Атлетик Клуб МГ
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).
За последние 12 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 7 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 8% (1 из 12 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти