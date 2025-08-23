Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Шапекоэнсе 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГШапекоэнсе, 23 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joaquim Portugal. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.

МСК, 23 тур, Стадион: Estadio Joaquim Portugal
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Атлетик Клуб МГ
Завершен
0 : 4
23 августа 2025
Шапекоэнсе
Джованни 53'
Victor Caetano 58'
Gabriel de Souza Inocencio 69'
Perotti 80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Джованни icon
53'
Victor Caetano icon
58'
Gabriel de Souza Inocencio icon
69'
Perotti icon
80'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
26'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
27'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
53'
Джованни - 1-ый Гол
58'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
58'
Victor Caetano - 2-ой Гол
66'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
68'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
69'
Gabriel de Souza Inocencio - 3-ий Гол
80'
Perotti - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Атлетик Клуб МГ — Шапекоэнсе

Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
2
Бразилия
Douglas da Silva Santos
13
Бразилия
Jhonatan Paulo Da Silva
4
Бразилия
Sidimar
84
Бразилия
Rodrigo Silva Nascimento
14
Бразилия
Fabricio Isidoro
38
Бразилия
Sandry Santos
7
Бразилия
Welinton
8
Португалия
Франсишку Жералдеш
77
Бразилия
Max
21
Португалия
Роналдо Таварес
Тренер
Португалия
Rui Duarte
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
1
Бразилия
Рафаэль Сантос
3
Eduardo Vinicius Domachowski
25
Бразилия
Victor Caetano
4
Бразилия
Joao Paulo
2
Бразилия
Gabriel de Souza Inocencio
99
Бразилия
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade
16
Бразилия
Bruno Matias dos Santos
37
Парагвай
Walter Clar
10
Бразилия
Джованни
18
Бразилия
Altemir Neto
7
Бразилия
Marcinho
Тренер
Бразилия
Клаудинье Оливейра

Статистика матча

Владение мячом
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
51%
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
49%
Атаки
68
55
Угловые
3
4
Фолы
9
5
Удары (всего)
8
12
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Амур Амур
22 Февраля
14:00
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Февраля
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Спартак Спартак
22 Февраля
14:30
Барыс Барыс
Северсталь Северсталь
22 Февраля
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Сибирь Сибирь
22 Февраля
17:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Аталанта Аталанта
Наполи Наполи
22 Февраля
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Югра ХК Югра
22 Февраля
09:00
Автомобилист Автомобилист
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
22 Февраля
15:00
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA