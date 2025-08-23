Смотреть онлайн Атлетик Клуб МГ - Шапекоэнсе 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Атлетик Клуб МГ — Шапекоэнсе, 23 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Joaquim Portugal. Судить этот матч будет Marcelo De Lima Henrique.
Превью матча Атлетик Клуб МГ — Шапекоэнсе
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcelo De Lima Henrique (Бразилия).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Marcelo De Lima Henrique назначал пенальти