Смотреть онлайн Ботафого - Сантос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Ботафого — Сантос, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Rodrigo Jose Pereira de Lima.
Превью матча Ботафого — Сантос
Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда Сантос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-17. Команда Ботафого в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сантос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Сантос, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rodrigo Jose Pereira de Lima (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Rodrigo Jose Pereira de Lima назначал пенальти