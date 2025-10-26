Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ботафого - Сантос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: БотафогоСантос, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Rodrigo Jose Pereira de Lima.

МСК, 30 тур, Стадион: Маракана
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Ботафого
Хоакин Корреа 1'
Хоакин Корреа 39'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Сантос
Marcos Felipe Vinagre Souza 26'
Alvaro Barreal 70'
Смотреть онлайн
Хоакин Корреа icon
1'
Souza icon
26'
Хоакин Корреа icon
39'
Счет после первого тайма 2:1
Alvaro Barreal icon
70'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
1'
Хоакин Корреа - 1-ый Гол забит с передачи Jefferson Ruan Pereira dos Santos
11'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
13'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
14'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
26'
Souza - 2-ой Гол
31'
Угловой
Ботафого - Угловой
39'
Хоакин Корреа - 3-ий Гол забит с передачи Jefferson Ruan Pereira dos Santos
44'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
45'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
Ботафого - Угловой
55'
Угловой
Ботафого - Угловой
56'
Угловой
Ботафого - Угловой
58'
Угловой
Kadu Сантос - Угловой
65'
Угловой
Ботафого - Угловой
70'
Alvaro Barreal - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Ботафого — Сантос

Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда Сантос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-17. Команда Ботафого в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сантос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Сантос, в том матче победу одержали гостьи.

Ботафого Ботафого
24
Бразилия
Leonardo Matias Baiersdorf Linck
2
Бразилия
Vitinho
28
Newton Araujo Da Costa Junior
20
Аргентина
Alexander Barboza
6
Бразилия
Luis Eduardo Soares da Silva
35
Бразилия
Danilo
17
Бразилия
Marlon Freitas
47
Бразилия
Jefferson Ruan Pereira dos Santos
30
Аргентина
Хоакин Корреа
23
Уругвай
Santiago Rodriguez
9
Испания
Крис Рамос
Тренер
Италия
Davide Ancelotti
Сантос Сантос
77
Бразилия
Габриэл Бразан
98
Аргентина
Adonis Frias
23
Парагвай
Alexis Duarte
14
Бразилия
Луан Перес
18
Бразилия
Igor Vinicius
29
Бразилия
Victor Hugo Gomes Silva
32
Аргентина
Benjamin Rollheiser
5
Бразилия
Жоао Фелипе
33
Бразилия
Souza
22
Аргентина
Alvaro Barreal
19
Аргентина
Lautaro Diaz
Тренер
Аргентина
Хуан Пабло Войвода

История последних встреч

Ботафого
Ботафого
Сантос
Ботафого
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.06.2025
Сантос
Сантос
0:1
Ботафого
Ботафого
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
55%
Сантос Сантос
45%
Атаки
95
94
Угловые
6
6
Фолы
7
5
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
9
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rodrigo Jose Pereira de Lima (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Rodrigo Jose Pereira de Lima назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
