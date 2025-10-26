Превью матча Ботафого — Сантос

Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда Сантос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-17. Команда Ботафого в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сантос забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Сантос, в том матче победу одержали гостьи.