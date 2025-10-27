Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

GB - Васко да Гама

Счет после первого тайма 0:1 : 1,1

0 : 3

Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Брагантино - Угловой

GB - 3-ий Гол

Васко да Гама - Угловой

Pablo Vegetti - 2-ой Гол

Брагантино - Угловой

Счет после первого тайма 0:1 : 1,1

Васко да Гама - Угловой

Брагантино - Угловой

Брагантино - Угловой

Pablo Vegetti - 1-ый Гол

Васко да Гама - Угловой

Брагантино - Угловой

Превью матча Брагантино — Васко да Гама

Команда Брагантино в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Васко да Гама, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-19. Команда Брагантино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Васко да Гама забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Васко да Гама, в том матче победу одержали гостьи.