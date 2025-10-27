Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Брагантино - Васко да Гама 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: БрагантиноВаско да Гама, 30 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cicero de Souza Marques. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.

МСК, 30 тур, Стадион: Estadio Cicero de Souza Marques
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Брагантино
Завершен
0 : 3
27 октября 2025
Васко да Гама
Pablo Vegetti 28'
Pablo Vegetti 69'
GB 89'
Смотреть онлайн
Pablo Vegetti icon
28'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Pablo Vegetti icon
69'
GB - Васко да Гама icon
89'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Брагантино - Угловой
14'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
28'
Pablo Vegetti - 1-ый Гол
34'
Угловой
Брагантино - Угловой
35'
Угловой
Брагантино - Угловой
43'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
53'
Угловой
Брагантино - Угловой
69'
Pablo Vegetti - 2-ой Гол
77'
Угловой
Васко да Гама - Угловой
89'
GB - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Брагантино - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Превью матча Брагантино — Васко да Гама

Команда Брагантино в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Васко да Гама, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-19. Команда Брагантино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Васко да Гама забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Васко да Гама, в том матче победу одержали гостьи.

Брагантино Брагантино
1
Бразилия
Cleiton
45
Бразилия
Nathan
14
Бразилия
Pedro Henrique
4
Бразилия
Alix Vinicius de Souza Sampaio
29
Бразилия
Juninho Capixaba
5
Бразилия
Fabinho
35
Бразилия
Matheus Fernandes
33
Уругвай
Ignacio Jesus Laquintana Marsico
10
Бразилия
Jhonatan dos Santos Rosa
21
Бразилия
Lucas Henrique Barbosa
8
Бразилия
Саша
Тренер
Бразилия
Fernando Seabra
Васко да Гама Васко да Гама
1
Бразилия
Leo Jardim
96
Бразилия
Paulo Henrique
46
Колумбия
Карлос Куеста
30
Бразилия
Robert Renan Alves Barbosa
6
Бразилия
Lucas Piton Crivellaro
88
Бразилия
Cauan Barros
3
Бразилия
Че Че
11
Andres Gomez
10
Бразилия
Филиппе Коутиньо
17
Португалия
Nuno Goncalo Rocha Moreira
99
Аргентина
Pablo Vegetti
Тренер
Бразилия
Фернандо Диниз

История последних встреч

Брагантино
Брагантино
Васко да Гама
Брагантино
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.06.2025
Васко да Гама
Васко да Гама
0:2
Брагантино
Брагантино
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Брагантино Брагантино
52%
Васко да Гама Васко да Гама
48%
Атаки
119
67
Угловые
5
3
Фолы
11
7
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
1
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
