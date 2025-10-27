Смотреть онлайн Брагантино - Васко да Гама 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Брагантино — Васко да Гама, 30 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cicero de Souza Marques. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.
Превью матча Брагантино — Васко да Гама
Команда Брагантино в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-22. Команда Васко да Гама, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-19. Команда Брагантино в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Васко да Гама забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Васко да Гама, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти