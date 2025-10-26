Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спорт Ресифи - Мирассол СП 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Спорт РесифиМирассол СП, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Илья до Ретиро. Судить этот матч будет Jefferson Ferreira de Moraes.

МСК, 30 тур, Стадион: Илья до Ретиро
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Спорт Ресифи
Derik Gean Severino Lacerda 38'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Мирассол СП
Negueba 28'
Guilherme Eulalio Avelino de Oliveira 47'
Смотреть онлайн
Negueba - Мирассол СП icon
28'
Derik Gean Severino Lacerda icon
38'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Guilherme Eulalio Avelino de Oliveira icon
47'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
15'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
28'
Negueba - 1-ый Гол
31'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
38'
Derik Gean Severino Lacerda - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
47'
Guilherme Eulalio Avelino de Oliveira - 3-ий Гол
73'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
74'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
74'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
83'
Угловой
Мирассол СП - Угловой
90+2'
Угловой
Спорт Ресифи - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2

Превью матча Спорт Ресифи — Мирассол СП

Команда Спорт Ресифи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-16. Команда Мирассол СП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Спорт Ресифи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мирассол СП забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Мирассол СП, в том матче победу одержали хозяева.

Спорт Ресифи Спорт Ресифи
1
Бразилия
Габриэль
13
Бразилия
Aderlan
15
Бразилия
Rafael Thyere
40
Бразилия
Ramon
36
Бразилия
Luan Candido
27
Португалия
Сергио Оливейра
21
Бразилия
Lucas Kal
17
Бразилия
Matheusinho
28
Бразилия
Pedro Augusto
11
Бразилия
Romarinho
18
Бразилия
Derik Gean Severino Lacerda
Тренер
Бразилия
Даниэль Паулиста
Мирассол СП Мирассол СП
22
Бразилия
Walter
20
Бразилия
Daniel Borges
34
Бразилия
Victor
3
Бразилия
Jemmes Bruno Ribeiro Da Silva
6
Бразилия
Reinaldo
12
Бразилия
Гилерме
25
Бразилия
Neto Moura
8
Бразилия
Daniel Abelha
78
Бразилия
Renato Marques de Oliveira Junior
11
Бразилия
Luiz Henrique Soares
77
Бразилия
Alesson
Тренер
Бразилия
Rafael Guanaes

История последних встреч

Спорт Ресифи
Спорт Ресифи
Мирассол СП
Спорт Ресифи
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.06.2025
Мирассол СП
Мирассол СП
1:0
Спорт Ресифи
Спорт Ресифи
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спорт Ресифи Спорт Ресифи
35%
Мирассол СП Мирассол СП
65%
Атаки
88
111
Угловые
7
1
Фолы
6
7
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jefferson Ferreira de Moraes (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 14 матчей) Jefferson Ferreira de Moraes назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
