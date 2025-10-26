Превью матча Спорт Ресифи — Мирассол СП

Команда Спорт Ресифи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-16. Команда Мирассол СП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Спорт Ресифи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мирассол СП забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Мирассол СП, в том матче победу одержали хозяева.