Смотреть онлайн Спорт Ресифи - Мирассол СП 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Спорт Ресифи — Мирассол СП, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Илья до Ретиро. Судить этот матч будет Jefferson Ferreira de Moraes.
Превью матча Спорт Ресифи — Мирассол СП
Команда Спорт Ресифи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-16. Команда Мирассол СП, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Спорт Ресифи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Мирассол СП забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Мирассол СП, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jefferson Ferreira de Moraes (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 68 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 0% (0 из 14 матчей) Jefferson Ferreira de Moraes назначал пенальти