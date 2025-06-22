22.06.2025
Смотреть онлайн South Georgia Tormenta FC Women - Wake FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): South Georgia Tormenta FC Women — Wake FC . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eagle Field.
МСК, Стадион: Eagle Field
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
8 : 0
22 июня 2025
Превью матча South Georgia Tormenta FC Women — Wake FC
История последних встреч
South Georgia Tormenta FC Women
Wake FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.06.2025
Wake FC
1:4
South Georgia Tormenta FC Women
