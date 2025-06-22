22.06.2025
Смотреть онлайн SC United Bantams Women - North Carolina Courage Women U23 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): SC United Bantams Women — North Carolina Courage Women U23 . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе South Carolina United FC West Soccer Complex.
МСК, Стадион: South Carolina United FC West Soccer Complex
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Превью матча SC United Bantams Women — North Carolina Courage Women U23
Комментарии к матчу