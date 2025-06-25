25.06.2025
Смотреть онлайн Carolina Ascent Women - North Carolina Courage Women U23 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Carolina Ascent Women — North Carolina Courage Women U23 . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Отменен
- : -
25 июня 2025
Превью матча Carolina Ascent Women — North Carolina Courage Women U23
Комментарии к матчу