30.06.2025

Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино - Амазонас ФК 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Гремио НоворизонтиноАмазонас ФК, 14 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе. Судить этот матч будет Thiago Saletti Derobio.

МСК, 14 тур, Стадион: Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гремио Новоризонтино
Matheus Frizzo 45+2'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Амазонас ФК
Kevin Ramirez 6'
Kevin Ramirez icon
6'
Matheus Frizzo icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
6'
Kevin Ramirez - 1-ый Гол
21'
Угловой
Novorizontino - Угловой
33'
Угловой
Novorizontino - Угловой
37'
Угловой
Novorizontino - Угловой
45+2'
Matheus Frizzo - 2-ой Гол
45+6'
Угловой
Novorizontino - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
49'
Угловой
Amazonas - Угловой
61'
Угловой
Amazonas - Угловой
72'
Угловой
Amazonas - Угловой
72'
Угловой
Amazonas - Угловой
76'
Угловой
Novorizontino - Угловой
78'
Угловой
Novorizontino - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Гремио Новоризонтино — Амазонас ФК

Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
1
Бразилия
Айртон
31
Бразилия
Igor Formiga
37
Бразилия
Сезар
4
Бразилия
Patrick Marcos de Sousa Freitas
47
Бразилия
Fabio Matheus
17
Бразилия
Bruno José
28
Бразилия
Marlon
5
Бразилия
Jean
7
Бразилия
Pablo Dyego
38
Бразилия
Leo Natel
10
Бразилия
Matheus Frizzo
Тренер
Бразилия
Жоржиньо
Амазонас ФК Амазонас ФК
1
Бразилия
Pedro Caracoci de Oliveira
4
Бразилия
Rafael De Freitas
7
Уругвай
Kevin Ramirez
8
Перу
Aldair Rodriguez
5
Колумбия
Larry Vasquez
10
Бразилия
Rafael Aparecido de Paulo Tavares
6
Бразилия
Fabiano
26
Бразилия
Gabriel Moura
58
Бразилия
Thomas
57
Бразилия
Matheus da Conceicao Nascimento
35
Дания
Риза Дурмиси
Тренер
Бразилия
Guilherme de Cassio Alves

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
71%
Амазонас ФК Амазонас ФК
29%
Атаки
135
67
Угловые
6
4
Фолы
12
9
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Thiago Saletti Derobio ().

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Thiago Saletti Derobio назначал пенальти

Комментарии к матчу
