Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино - Коритиба 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Гремио Новоризонтино — Коритиба, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе. Судить этот матч будет Afro Rocha De Carvalho Filho.
Превью матча Гремио Новоризонтино — Коритиба
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Afro Rocha De Carvalho Filho (Бразилия).
За последние 9 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Afro Rocha De Carvalho Filho назначал пенальти