15.08.2025

Смотреть онлайн Гремио Новоризонтино - Коритиба 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Гремио НоворизонтиноКоритиба, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе. Судить этот матч будет Afro Rocha De Carvalho Filho.

МСК, 22 тур, Стадион: Стадион Доктор Хорхе Исмаэль де Биасе
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гремио Новоризонтино
Matheus Frizzo 77'
Завершен
1 : 2
15 августа 2025
Коритиба
Lucas Ronier Vieira Pires 18'
Lucas Ronier Vieira Pires 88'
Смотреть онлайн
Lucas Ronier Vieira Pires icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Matheus Frizzo icon
77'
Lucas Ronier Vieira Pires icon
88'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Коритиба - Угловой
18'
Lucas Ronier Vieira Pires - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
Novorizontino - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Коритиба - Угловой
56'
Угловой
Novorizontino - Угловой
57'
Угловой
Novorizontino - Угловой
69'
Угловой
Коритиба - Угловой
77'
Matheus Frizzo - 2-ой Гол
79'
Угловой
Коритиба - Угловой
79'
Угловой
Коритиба - Угловой
80'
Угловой
Коритиба - Угловой
83'
Угловой
Novorizontino - Угловой
88'
Lucas Ronier Vieira Pires - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Гремио Новоризонтино — Коритиба

Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
1
Бразилия
Айртон
26
Бразилия
Joao Vitor Silva Dantas de Oliveira
37
Бразилия
Сезар
4
Бразилия
Patrick Marcos de Sousa Freitas
40
Бразилия
Rai Ramos
47
Бразилия
Fabio Matheus
5
Бразилия
Jean
77
Беларусь
Mayk Van Van
25
Бразилия
Romulo Azevedo Simao
30
Бразилия
Waguininho
90
Бразилия
Caio Dantas
Тренер
Бразилия
Жоржиньо
Коритиба Коритиба
1
Pedro Luccas Morisco da Silva
16
Бразилия
Joao Vitor da Silva Almeida
8
Бразилия
Machado
19
Колумбия
Sebastian Gomez
3
Бразилия
Майкон
23
Бразилия
Tiago
25
Бразилия
Clayson
55
Бразилия
Jacy Maranhao
11
Lucas Ronier Vieira Pires
10
Португалия
Жосуэ
49
Бразилия
Деллаторре
Тренер
Бразилия
Моцарт

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Новоризонтино Гремио Новоризонтино
58%
Коритиба Коритиба
42%
Атаки
126
55
Угловые
4
6
Фолы
14
17
Удары (всего)
9
11
Удары мимо ворот
15
5
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Afro Rocha De Carvalho Filho (Бразилия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 41 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Afro Rocha De Carvalho Filho назначал пенальти

Комментарии к матчу
