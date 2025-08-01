Смотреть онлайн Вила - Коритиба 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Вила — Коритиба, 20 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Gustavo Ervino Bauermann.
Превью матча Вила — Коритиба
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gustavo Ervino Bauermann (Бразилия).
За последние 5 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Gustavo Ervino Bauermann назначал пенальти