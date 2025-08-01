Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Вила - Коритиба 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ВилаКоритиба, 20 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Gustavo Ervino Bauermann.

МСК, 20 тур, Стадион: Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Вила
Dodo 25'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Коритиба
Tiago 14'
Jacy Maranhao 45+2'
Tiago icon
14'
Dodo - Вила icon
25'
Jacy Maranhao icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,6
Текстовая трансляция
14'
Pagnussat - 1-ый Гол
19'
Угловой
Коритиба - Угловой
21'
Угловой
Коритиба - Угловой
25'
Dodo - 2-ой Гол
45+2'
Jacy Maranhao - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 4,6
52'
Угловой
Вила - Угловой
56'
Угловой
Вила - Угловой
90+1'
Угловой
Вила - Угловой
90+5'
Угловой
Коритиба - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 4,6

Превью матча Вила — Коритиба

Вила Вила
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
2
Бразилия
Elias
4
Бразилия
Walisson Maia
3
Бразилия
Tiago
13
Португалия
Willian Formiga
77
Бразилия
Guilherme Parede
18
Бразилия
Arilson Carlos Alves Baptista
5
Joao Pedro Vieira
10
Бразилия
Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos
7
Бразилия
Andre Luis
27
Бразилия
Igor
Тренер
Бразилия
Луис Жуниор Де Соуза Лопес
Коритиба Коритиба
1
Pedro Luccas Morisco da Silva
20
Бразилия
Alex Silva
3
Бразилия
Майкон
55
Бразилия
Jacy Maranhao
73
Бразилия
Zeca
19
Колумбия
Sebastian Gomez
8
Бразилия
Machado
77
Бразилия
Юрий
10
Португалия
Жосуэ
11
Lucas Ronier Vieira Pires
49
Бразилия
Деллаторре
Тренер
Бразилия
Моцарт

Статистика матча

Владение мячом
Вила Вила
58%
Коритиба Коритиба
42%
Атаки
120
64
Угловые
3
3
Фолы
13
8
Удары (всего)
13
11
Удары мимо ворот
16
11
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gustavo Ervino Bauermann (Бразилия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Gustavo Ervino Bauermann назначал пенальти

Комментарии к матчу
