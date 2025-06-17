Смотреть онлайн Шапекоэнсе - Ферровиария 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Шапекоэнсе — Ферровиария, 12 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Конда. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.
Превью матча Шапекоэнсе — Ферровиария
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).
За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти