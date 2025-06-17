Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Шапекоэнсе - Ферровиария 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ШапекоэнсеФерровиария, 12 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Конда. Судить этот матч будет Andre Luiz Skettino Policarpo Bento.

МСК, 12 тур, Стадион: Арена Конда
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Шапекоэнсе
Marcos Antonio de Sousa Junior 29'
Marcos Antonio de Sousa Junior 52'
Завершен
2 : 1
17 июня 2025
Ферровиария
Juninho 83'
Смотреть онлайн
Antonio - Шапекоэнсе icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Antonio - Шапекоэнсе icon
52'
Juninho - Ferroviaria icon
83'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
20'
Угловой
Шапекоэнсе - Угловой
27'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
29'
Antonio - 1-ый Гол
32'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
45+4'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
49'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
52'
Antonio - 2-ой Гол
83'
Juninho - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
Превью матча Шапекоэнсе — Ферровиария

Шапекоэнсе Шапекоэнсе
12
Бразилия
Лео
25
Бразилия
Victor Caetano
33
Бразилия
Bruno Leonardo dos Santos Covas
3
Eduardo Vinicius Domachowski
22
Бразилия
Mailton
16
Бразилия
Bruno Matias dos Santos
99
Бразилия
Rafael Dos Santos Carvalheira Natividade
37
Парагвай
Walter Clar
10
Бразилия
Джованни
18
Бразилия
Altemir Neto
7
Бразилия
Marcinho
Тренер
Бразилия
Клаудинье Оливейра
Ферровиария Ферровиария
41
Бразилия
Junior
2
Бразилия
Lucas Rodrigues
13
Бразилия
Gustavo Medina
22
Бразилия
Рональдо
66
Бразилия
Edson Lucas
37
Бразилия
Тьяго Лопеш
35
Бразилия
Netinho
5
Бразилия
Ricardinho
39
Thayllon Lopes Medeiros
92
Carlos Henrique De Moura Brito
20
Бразилия
Albano Sehn Neto
Тренер
Бразилия
Bergantin Vinicius

Статистика матча

Владение мячом
Шапекоэнсе Шапекоэнсе
37%
Ферровиария Ферровиария
63%
Атаки
87
111
Угловые
1
6
Фолы
18
9
Удары (всего)
6
15
Удары мимо ворот
4
12
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (Бразилия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Andre Luiz Skettino Policarpo Bento назначал пенальти

Комментарии к матчу
