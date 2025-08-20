Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Операрио ПР - Аваи 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Операрио ПРАваи, 22 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Коуто Перейра. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.

МСК, 22 тур, Стадион: Коуто Перейра
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Операрио ПР
Завершен
0 : 0
20 августа 2025
Аваи
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
41'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
45+2'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Аваи - Угловой
56'
Угловой
Аваи - Угловой
67'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
68'
Угловой
Аваи - Угловой
70'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
70'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
90+9'
Угловой
Операрио ПР - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Операрио ПР — Аваи

Операрио ПР Операрио ПР
1
Бразилия
Elias
18
Бразилия
Gabriel Souza Dos Santos
16
Бразилия
Miranda
30
Бразилия
Joseph
90
Бразилия
Кристиано
8
Колумбия
Juan Zuluaga
5
Бразилия
Bruno Aparecido Reis Ezequiel
88
Бразилия
Paraiba
7
Бразилия
Rodrigo
10
Бразилия
Бошилья
99
Бразилия
Адемилсон
Тренер
Бразилия
Alex De Souza
Аваи Аваи
31
Бразилия
Cesar Augusto
63
Бразилия
Marcos
95
Бразилия
Жонатан Коста
14
Бразилия
Eduardo Brock
36
Бразилия
Douglas da Silva Teixeira
8
Joao Vitor De souza Martins
10
Бразилия
Маркуиньос
77
Бразилия
Ze Ricardo
94
Бразилия
Emerson Ramon Bezerra Oliveira
99
Бразилия
Cleber Bomfim
11
Бразилия
Alef Manga
Тренер
Бразилия
Джаир Вентура

Статистика матча

Владение мячом
Операрио ПР Операрио ПР
67%
Аваи Аваи
33%
Атаки
109
72
Угловые
7
3
Фолы
11
14
Удары (всего)
10
2
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 10% (1 из 10 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA