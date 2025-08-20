Смотреть онлайн Операрио ПР - Аваи 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Операрио ПР — Аваи, 22 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Коуто Перейра. Судить этот матч будет Joao Vitor Gobi.
Превью матча Операрио ПР — Аваи
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joao Vitor Gobi (Бразилия).
За последние 10 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 10% (1 из 10 матчей) Joao Vitor Gobi назначал пенальти