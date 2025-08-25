Смотреть онлайн Ферровиария - Волта-Редонда 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Ферровиария — Волта-Редонда, 23 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Судить этот матч будет Luiz Augusto Silveira Tisne.
Превью матча Ферровиария — Волта-Редонда
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luiz Augusto Silveira Tisne ().
За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Luiz Augusto Silveira Tisne назначал пенальти