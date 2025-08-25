Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Ферровиария - Волта-Редонда 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ФерровиарияВолта-Редонда, 23 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Судить этот матч будет Luiz Augusto Silveira Tisne.

МСК, 23 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Ферровиария
Завершен
0 : 0
25 августа 2025
Волта-Редонда
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
13'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
15'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
18'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
31'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
42'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
44'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
59'
Угловой
Волта-Редонда - Угловой
90'
Угловой
Ferroviaria - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча Ферровиария — Волта-Редонда

Ферровиария Ферровиария
41
Бразилия
Junior
2
Бразилия
Lucas Rodrigues
43
Бразилия
Joao Pedro Ramos Oliveira Lima
22
Бразилия
Рональдо
66
Бразилия
Edson Lucas
5
Бразилия
Ricardinho
10
Fabricio Daniel De Souza
8
Бразилия
Alencar
35
Бразилия
Netinho
77
Бразилия
Juninho
92
Carlos Henrique De Moura Brito
Тренер
Бразилия
Bergantin Vinicius
Волта-Редонда Волта-Редонда
33
Бразилия
Jefferson Da Silva Paulino
13
Бразилия
Jhonny Cardinoti Pedro
3
Бразилия
Gabriel Barbosa Pinheiro
4
Бразилия
Фабрисио
6
Бразилия
Sanchez Costa
28
Бразилия
Andre
7
Бразилия
Joao Pedro
16
Бразилия
Rai
5
Бразилия
Bruno Sergio Jaime
11
Бразилия
Marcos Vinicius Silvestre Gaspar
23
Бразилия
Matheus Lucas
Тренер
Бразилия
Рожерио Де Альбукерке Корреа

Статистика матча

Владение мячом
Ферровиария Ферровиария
50%
Волта-Редонда Волта-Редонда
50%
Атаки
96
77
Угловые
3
6
Фолы
18
17
Удары (всего)
6
12
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
4
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luiz Augusto Silveira Tisne ().

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Luiz Augusto Silveira Tisne назначал пенальти

