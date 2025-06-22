Смотреть онлайн Клуб Ремо - Пайсанду 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб Ремо — Пайсанду, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mangueirao. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.
Превью матча Клуб Ремо — Пайсанду
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).
За последние 16 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 6% (1 из 16 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти