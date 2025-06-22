Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Клуб Ремо - Пайсанду 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб РемоПайсанду, 13 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mangueirao. Судить этот матч будет Rafael Rodrigo Klein.

МСК, 13 тур, Стадион: Mangueirao
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Клуб Ремо
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Пайсанду
Diogo 72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Diogo icon
72'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Пайсанду - Угловой
13'
Угловой
Пайсанду - Угловой
27'
Угловой
Пайсанду - Угловой
45+1'
Угловой
Пайсанду - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
47'
Угловой
Remo - Угловой
52'
Угловой
Пайсанду - Угловой
53'
Угловой
Пайсанду - Угловой
54'
Угловой
Пайсанду - Угловой
72'
Угловой
Пайсанду - Угловой
72'
Diogo - 1-ый Гол
78'
Угловой
Remo - Угловой
82'
Угловой
Пайсанду - Угловой
86'
Угловой
Remo - Угловой
90+1'
Угловой
Remo - Угловой
90+2'
Угловой
Remo - Угловой
90+2'
Угловой
Remo - Угловой
90+6'
Угловой
Remo - Угловой
90+7'
Угловой
Remo - Угловой
90+8'
Угловой
Пайсанду - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,4

Превью матча Клуб Ремо — Пайсанду

Клуб Ремо Клуб Ремо
88
Бразилия
Marcelo Rangel
79
Бразилия
Marcelinho
4
Бразилия
Klaus
3
Бразилия
Cleidson Andrade de Souza Silva
16
Savio Antonio Alves
5
Бразилия
Luan Martins Goncalves
99
Бразилия
Janderson Santos de Souza
7
Giovanni Fernando Cofreste Pavani
11
Бразилия
Pedro Castro
32
Бразилия
Педро Роша
15
Бразилия
Адайлтон
Тренер
Бразилия
Flavio Garcia
Пайсанду Пайсанду
12
Бразилия
Gabriel
11
Marlon
16
Бразилия
Reverson Valuarth Paiva Silva
5
Аргентина
Joaquin Novillo
4
Бразилия
Luan
6
Бразилия
Thalyson Ricardo de Souza Goncalves
96
Бразилия
Matheus de Vargas
28
Бразилия
Леандро Вилела
77
Бразилия
Rossi
92
Парагвай
Хорхе Бенитес
10
Бразилия
Mauricio Garcez de Jesus
Тренер
Бразилия
Луис Жуниор Де Соуза Лопес

История последних встреч

Клуб Ремо
Клуб Ремо
Пайсанду
Клуб Ремо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.10.2025
Пайсанду
Пайсанду
2:3
Клуб Ремо
Клуб Ремо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Ремо Клуб Ремо
65%
Пайсанду Пайсанду
35%
Атаки
95
67
Угловые
8
10
Фолы
6
19
Удары (всего)
13
14
Удары мимо ворот
15
14
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rafael Rodrigo Klein (Бразилия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 69 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 6% (1 из 16 матчей) Rafael Rodrigo Klein назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Адмирал Адмирал
19 Декабря
15:30
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
19 Декабря
22:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
19 Декабря
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
19 Декабря
19:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
19 Декабря
22:30
Валенсия Валенсия
Майорка Майорка
19 Декабря
23:00
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
19 Декабря
14:00
Челны Челны
Норильск Норильск
19 Декабря
19:00
МХК Спартак МХК Спартак
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
19 Декабря
18:30
Горняк Учалы Горняк Учалы
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
19 Декабря
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA