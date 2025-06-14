Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Вила - Америка Минейро 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ВилаАмерика Минейро, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Edina Alves Batista.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Вила
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Америка Минейро
Gabriel Gomes Ferreira 60'
Gabriel Gomes Ferreira 81'
Rafhael Lucas 90+4'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Gabriel Gomes Ferreira icon
60'
Gabriel Gomes Ferreira icon
81'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
20'
Угловой
Вила - Угловой
29'
Угловой
Вила - Угловой
31'
Угловой
Вила - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
51'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
60'
Gabriel Gomes Ferreira - 1-ый Гол
73'
Угловой
Вила - Угловой
81'
Gabriel Gomes Ferreira - 2-ой Гол
90+4'
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3

Превью матча Вила — Америка Минейро

Вила Вила
99
Бразилия
Hedhe Halls Rocha de Souza
2
Бразилия
Elias
3
Бразилия
Tiago
4
Bernardo Schappo
13
Португалия
Willian Formiga
5
Joao Pedro Vieira
10
Бразилия
Jean Mota
7
Бразилия
Andre Luis
29
Бразилия
Junior Todinho
77
Бразилия
Guilherme Parede
9
Бразилия
Gabriel Poveda
Тренер
Бразилия
Lacerda
Америка Минейро Америка Минейро
1
Бразилия
Matheus Mendes
71
Бразилия
Samuel Alves Barroso
18
Бразилия
Julio Cesar
3
Бразилия
Lucao
6
Бразилия
Marlon
42
Бразилия
Miqueias Cabral Evaristo
28
Бразилия
Fabinho
88
Бразилия
Cauan Barros
8
Felipe Amaral Casarin Damasceno
22
Бразилия
Lucas Figueiredo dos Santos
9
Бразилия
Виллиан
Тренер
Бразилия
Рамон Диас

История последних встреч

Вила
Вила
Америка Минейро
Вила
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.10.2025
Америка Минейро
Америка Минейро
1:1
Вила
Вила
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Вила Вила
42%
Америка Минейро Америка Минейро
58%
Атаки
87
76
Угловые
4
2
Фолы
18
17
Удары (всего)
4
9
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Edina Alves Batista (Бразилия).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 18% (2 из 11 матчей) Edina Alves Batista назначал пенальти

Комментарии к матчу
