Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Вила — Америка Минейро, 12 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Onesio Brasileiro Alvarenga. Судить этот матч будет Edina Alves Batista.
Превью матча Вила — Америка Минейро
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Edina Alves Batista (Бразилия).
За последние 11 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 18% (2 из 11 матчей) Edina Alves Batista назначал пенальти