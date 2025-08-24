Смотреть онлайн Гояс - Америка Минейро 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Гояс — Америка Минейро, 23 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Lucas Guimaraes Rechatiko Horn.
Превью матча Гояс — Америка Минейро
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (Бразилия).
За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Lucas Guimaraes Rechatiko Horn назначал пенальти