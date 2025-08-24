Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Гояс - Америка Минейро 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: ГоясАмерика Минейро, 23 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio da Serrinha. Судить этот матч будет Lucas Guimaraes Rechatiko Horn.

МСК, 23 тур, Стадион: Estádio da Serrinha
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Гояс
Danilo Barcelos 54'
Завершен
1 : 0
24 августа 2025
Америка Минейро
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Barcelos - Гояс icon
54'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Гояс - Угловой
5'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
54'
Danilo Barcelos - 1-ый Гол
60'
Угловой
Гояс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Гояс — Америка Минейро

Гояс Гояс
23
Бразилия
Tadeu
6
Бразилия
Onitlasi Junior de Moraes Rodrigues
14
Бразилия
Лукас Рибейро
4
Бразилия
Titi
97
Бразилия
Lepu
13
Бразилия
Anthony
11
Бразилия
Welliton Silva de Azevedo Matheus
28
Бразилия
Adilson Juninho
8
Бразилия
Rafael Gava
7
Бразилия
Jaja Silva
9
Бразилия
Ансельмо Рамон
Тренер
Бразилия
Вагнер Кармо Манчини
Америка Минейро Америка Минейро
1
Бразилия
Густаво
18
Бразилия
Julio Cesar
45
Бразилия
Ricardo Silva
2
Бразилия
emerson santos
3
Бразилия
Lucao
29
Бразилия
Paulo Ricardo Alves Ibelli
40
Бразилия
Yago Souza de Santana
15
Бразилия
Kaua Diniz Rocha
8
Felipe Amaral Casarin Damasceno
69
Бразилия
Thauan Willians Jesus Silva
9
Бразилия
Виллиан
Тренер
Бразилия
Алберто Валентин

Статистика матча

Владение мячом
Гояс Гояс
39%
Америка Минейро Америка Минейро
61%
Атаки
90
79
Угловые
2
1
Фолы
20
14
Удары (всего)
4
1
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (Бразилия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Lucas Guimaraes Rechatiko Horn назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Лада Лада
23 Февраля
14:00
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
ХК Тамбов ХК Тамбов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Февраля
13:00
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Сахалинские Акулы U20 Сахалинские Акулы U20
23 Февраля
13:00
Норильск Норильск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Февраля
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA