30.07.2025

Смотреть онлайн Крисиума - Куяба 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КрисиумаКуяба, 19 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Lucas Guimaraes Rechatiko Horn.

МСК, 19 тур, Стадион: Estádio Heriberto Hülse
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Крисиума
Sandry Santos 17'
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
Куяба
Смотреть онлайн
Sandry Santos icon
17'
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,1
Текстовая трансляция
17'
Sandry Santos - 1-ый Гол забит с передачи Felipinho
Счет после первого тайма 1:0 : 5,1
52'
Угловой
Куяба - Угловой
61'
Угловой
Куяба - Угловой
62'
Угловой
Куяба - Угловой
76'
Угловой
Куяба - Угловой
83'
Угловой
Крисиума - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 5,1

Превью матча Крисиума — Куяба

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Крисиума в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Куяба забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали хозяева.

Крисиума Крисиума
1
Бразилия
Alisson
14
Бразилия
Marcelo Benevenuto
3
Бразилия
Rodrigo Fagundes De Freitas
4
Бразилия
Luciano Castan
6
Бразилия
Marcinho
25
Бразилия
Guilherme Teixeira Lobo
5
Бразилия
Trindade
76
Бразилия
Filipinho
10
Бразилия
Jhonata Robert
77
Бразилия
Diego
9
Бразилия
Nicolas Godinho Johann
Тренер
Бразилия
Эдуардо Баптиста
Куяба Куяба
12
Бразилия
Guilherme
2
Бразилия
Ataide
4
Бразилия
Nathan Cardoso
13
Бразилия
Guilhermo Mariano Barbosa
6
Бразилия
Sander
27
Бразилия
Denilson Alves Borges
5
Бразилия
Calebe
10
Бразилия
Jader
45
Patrick de Lucca Chaves
11
Бразилия
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho
25
Бразилия
Сафира Алиссон
Тренер
Бразилия
Гуто Феррейра

История последних встреч

Крисиума
Крисиума
Куяба
Крисиума
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.11.2025
Куяба
Куяба
1:0
Крисиума
Крисиума
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Крисиума Крисиума
44%
Куяба Куяба
56%
Атаки
94
88
Угловые
1
4
Фолы
17
18
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (Бразилия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Lucas Guimaraes Rechatiko Horn назначал пенальти

Комментарии к матчу
