Превью матча Крисиума — Куяба

Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Крисиума в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Куяба забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали хозяева.