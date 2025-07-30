Смотреть онлайн Крисиума - Куяба 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Крисиума — Куяба, 19 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Heriberto Hülse. Судить этот матч будет Lucas Guimaraes Rechatiko Horn.
Превью матча Крисиума — Куяба
Команда Крисиума в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Куяба, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Крисиума в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Куяба забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 ноября 2025 на поле команды Куяба, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (Бразилия).
За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Lucas Guimaraes Rechatiko Horn назначал пенальти