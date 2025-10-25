Превью матча Атлетико Минейро — Сеара

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Сеара, в том матче победу одержали гостьи.