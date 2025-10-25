Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Сеара 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Атлетико Минейро — Сеара, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Bruno Arleu.
Превью матча Атлетико Минейро — Сеара
Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Сеара, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).
За последние 16 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 38% (6 из 16 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти