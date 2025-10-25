Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Атлетико Минейро - Сеара 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Атлетико МинейроСеара, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena MRV. Судить этот матч будет Bruno Arleu.

МСК, 30 тур, Стадион: Arena MRV
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Атлетико Минейро
Alan Franco 1'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Сеара
Alan Franco icon
1'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,0
Текстовая трансляция
1'
Alan Franco - 1-ый Гол забит с передачи Pereira
10'
Угловой
Сеара - Угловой
12'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
33'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
45+2'
Угловой
Сеара - Угловой
45+4'
Угловой
Сеара - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
52'
Угловой
Сеара - Угловой
54'
Угловой
Сеара - Угловой
55'
Угловой
Сеара - Угловой
71'
Угловой
Атлетико Минейро - Угловой
86'
Угловой
Сеара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,0

Превью матча Атлетико Минейро — Сеара

Команда Атлетико Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Сеара, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Атлетико Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сеара забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Сеара, в том матче победу одержали гостьи.

Атлетико Минейро Атлетико Минейро
22
Бразилия
Everson
26
Аргентина
Рензо Саравиа
14
Бразилия
Витор Угу
6
Парагвай
Жуниор Алонсо
2
Бразилия
Natanael
21
Эквадор
Alan Franco
5
Бразилия
Alexsander
13
Бразилия
Гильерме Арана
11
Бразилия
Бернард
92
Бразилия
Дуду
7
Бразилия
Халк
Тренер
Аргентина
Хорхе Луис Сампаоли
Сеара Сеара
94
Бразилия
Bruno
70
Бразилия
Fabiano
44
Бразилия
Marcos Victor Ferreira da Silva
23
Бразилия
Willian Estefani Machado
79
Бразилия
Matheus Bahia
25
Бразилия
Vinicius Zanocelo
20
Бразилия
Jackson Diego Ibraim Fagundes
2
Португалия
Рафаэл Рамос
10
Аргентина
Лукас Андре Мугни
27
Парагвай
Antonio Galeano
7
Бразилия
Педро Энрике
Тренер
Бразилия
Leonardo Conde

История последних встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Сеара
Атлетико Минейро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.06.2025
Сеара
Сеара
0:1
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
52%
Сеара Сеара
48%
Атаки
127
88
Угловые
3
7
Фолы
3
7
Удары (всего)
2
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Arleu (Бразилия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 38% (6 из 16 матчей) Bruno Arleu назначал пенальти

