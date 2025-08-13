13.08.2025
Смотреть онлайн Индепендьенте Ривадавия - Резерв - Бока Хуниорс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: Индепендьенте Ривадавия - Резерв — Бока Хуниорс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Liga Profesional Reserves
Завершен
0 : 1
13 августа 2025
Превью матча Индепендьенте Ривадавия - Резерв — Бока Хуниорс
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекероввсе
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
Популярные матчи
Аталанта
Кремонезе
9 Февраля
20:30
Химик Воскресенск
Металлург Новокузнецк
9 Февраля
18:30
Торпедо-Горький
Сокол Красноярск
9 Февраля
18:30
Рома
Кальяри
9 Февраля
22:45
Партизан
BC Dubai
9 Февраля
22:00
Вильярреал
Эспаньол
9 Февраля
23:00
Звезда Москва
Динамо-Алтай
9 Февраля
18:30
Будучност
Црвена Звезда
9 Февраля
20:00
Олимпия Кирово-Чепецк U20
Барс
9 Февраля
19:00
Брешиа
Виртус Болонья
9 Февраля
22:00
Рейтинг