15.08.2025
Смотреть онлайн Таллерес Де Кордоба - Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves: Таллерес Де Кордоба — Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв), 1/16 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1/16 финала
Argentina Liga Profesional Reserves
Таллерес Де Кордоба
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3
Текстовая трансляция
10'
Таллерес Де Кордоба - Угловой
29'
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) - Угловой
Таллерес Де Кордоба - 1-ый Гол
58'
Таллерес Де Кордоба - Угловой
62'
Таллерес Де Кордоба - Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
Таллерес Де Кордоба - 2-ой Гол
72'
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) - Угловой
Таллерес Де Кордоба - 3-ий Гол
84'
Таллерес Де Кордоба - Угловой
89'
Таллерес Де Кордоба - Угловой
Превью матча Таллерес Де Кордоба — Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
114
95
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу