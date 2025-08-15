Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Таллерес Де Кордоба - Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: Таллерес Де КордобаСан Мартин Де Сан Хуан (резерв), 1/16 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
Argentina Liga Profesional Reserves
Таллерес Де Кордоба
33'
70'
75'
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Таллерес Де Кордоба icon
33'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Таллерес Де Кордоба icon
70'
Таллерес Де Кордоба icon
75'
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
29'
Угловой
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) - Угловой
33'
Таллерес Де Кордоба - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
58'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
62'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
70'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
70'
Таллерес Де Кордоба - 2-ой Гол
72'
Угловой
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) - Угловой
75'
Таллерес Де Кордоба - 3-ий Гол
84'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
89'
Угловой
Таллерес Де Кордоба - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,3

Превью матча Таллерес Де Кордоба — Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)

Статистика матча

Владение мячом
Таллерес Де Кордоба Таллерес Де Кордоба
62%
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв) Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
38%
Атаки
114
95
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA