29.10.2025

Смотреть онлайн Бельграно - КА Унион Санта-Фе (резерв) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: БельграноКА Унион Санта-Фе (резерв), 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Бельграно
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
КА Унион Санта-Фе (резерв)
82'
90+4'
Счет после первого тайма 0:0
КА Унион Санта-Фе (резерв) icon
82'
КА Унион Санта-Фе (резерв) icon
90+4'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Бельграно - Угловой
21'
Угловой
Бельграно - Угловой
25'
Угловой
КА Унион Санта-Фе (резерв) - Угловой
31'
Угловой
КА Унион Санта-Фе (резерв) - Угловой
43'
Угловой
Бельграно - Угловой
45+1'
Угловой
Бельграно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Бельграно - Угловой
50'
Угловой
Бельграно - Угловой
69'
Угловой
Бельграно - Угловой
72'
Угловой
КА Унион Санта-Фе (резерв) - Угловой
78'
Угловой
Бельграно - Угловой
82'
КА Унион Санта-Фе (резерв) - 1-ый Гол
85'
Угловой
Бельграно - Угловой
87'
Угловой
Бельграно - Угловой
90+1'
Угловой
КА Унион Санта-Фе (резерв) - Угловой
90+2'
Угловой
Бельграно - Угловой
90+4'
КА Унион Санта-Фе (резерв) - 2-ой Гол

Превью матча Бельграно — КА Унион Санта-Фе (резерв)

Команда Бельграно в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-7. Команда КА Унион Санта-Фе (резерв), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Бельграно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КА Унион Санта-Фе (резерв) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды КА Унион Санта-Фе (резерв), в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Бельграно
Бельграно
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Бельграно
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.05.2025
КА Унион Санта-Фе (резерв)
КА Унион Санта-Фе (резерв)
1:1
Бельграно
Бельграно
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Бельграно Бельграно
57%
КА Унион Санта-Фе (резерв) КА Унион Санта-Фе (резерв)
43%
Атаки
0
0
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Игры 16 тур
30.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Хуракан
Завершен
30.10.2025
Бока Хуниорс
0:1
Тигре
Завершен
30.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
30.10.2025
Эстудиантес де ЛП
1:4
Аргентинос Хуниорс
Завершен
30.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
1:0
Расинг Клаб
Завершен
30.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
2:1
Банфилд
Завершен
29.10.2025
Альдосиви
0:2
Колон
Завершен
29.10.2025
Бельграно
0:2
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
29.10.2025
Годой Круз АТ рез.
2:0
Депортиво Риестра
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте рез.
0:1
Росарио Централ рез.
Завершен
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Завершен
28.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
4:2
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
28.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
28.10.2025
Ланус рез.
2:1
Атлетико Тукуман
Завершен
28.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
5:2
Сармиенто (резерв)
Завершен
28.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
2:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
Комментарии к матчу
