Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves : Бельграно — КА Унион Санта-Фе (резерв) , 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Бельграно — КА Унион Санта-Фе (резерв)

Команда Бельграно в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-7. Команда КА Унион Санта-Фе (резерв), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-13. Команда Бельграно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КА Унион Санта-Фе (резерв) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды КА Унион Санта-Фе (резерв), в том матче сыграли вничью.