Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves : CA Central Cordoba SE Reserve — Банфилд , 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Банфилд

Команда CA Central Cordoba SE Reserve в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-21. Команда Банфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда CA Central Cordoba SE Reserve в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Банфилд забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Банфилд, в том матче сыграли вничью.