30.10.2025

Смотреть онлайн CA Central Cordoba SE Reserve - Банфилд 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: CA Central Cordoba SE ReserveБанфилд, 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
CA Central Cordoba SE Reserve
78'
83'
Завершен
2 : 1
30 октября 2025
Банфилд
39'
Смотреть онлайн
Банфилд icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 5,5
CA Central Cordoba SE Reserve icon
78'
CA Central Cordoba SE Reserve icon
83'
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,5
Текстовая трансляция
22'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
39'
Банфилд - 1-ый Гол
42'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
45+1'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
45+2'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 5,5
51'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
56'
Угловой
Банфилд - Угловой
57'
Угловой
Банфилд - Угловой
70'
Угловой
CA Central Cordoba SE Reserve - Угловой
78'
CA Central Cordoba SE Reserve - 2-ой Гол
83'
CA Central Cordoba SE Reserve - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Банфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 5,5

Превью матча CA Central Cordoba SE Reserve — Банфилд

Команда CA Central Cordoba SE Reserve в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-21. Команда Банфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда CA Central Cordoba SE Reserve в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Банфилд забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Банфилд, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

CA Central Cordoba SE Reserve
CA Central Cordoba SE Reserve
Банфилд
CA Central Cordoba SE Reserve
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.05.2025
Банфилд
Банфилд
1:1
CA Central Cordoba SE Reserve
CA Central Cordoba SE Reserve
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CA Central Cordoba SE Reserve CA Central Cordoba SE Reserve
53%
Банфилд Банфилд
47%
Атаки
102
89
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
2
1
Игры 16 тур
30.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Хуракан
Завершен
30.10.2025
Бока Хуниорс
0:1
Тигре
Завершен
30.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
30.10.2025
Эстудиантес де ЛП
1:4
Аргентинос Хуниорс
Завершен
30.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
1:0
Расинг Клаб
Завершен
30.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
2:1
Банфилд
Завершен
29.10.2025
Альдосиви
0:2
Колон
Завершен
29.10.2025
Бельграно
0:2
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
29.10.2025
Годой Круз АТ рез.
2:0
Депортиво Риестра
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте рез.
0:1
Росарио Централ рез.
Завершен
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Завершен
28.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
4:2
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
28.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
28.10.2025
Ланус рез.
2:1
Атлетико Тукуман
Завершен
28.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
5:2
Сармиенто (резерв)
Завершен
28.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
2:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
Комментарии к матчу
