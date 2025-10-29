Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves : Годой Круз АТ рез. — Депортиво Риестра , 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Годой Круз АТ рез. — Депортиво Риестра

Команда Годой Круз АТ рез. в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-14. Команда Депортиво Риестра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Годой Круз АТ рез. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Риестра забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Депортиво Риестра, в том матче победу одержали хозяева.