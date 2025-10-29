Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте рез. - Росарио Централ рез. 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: Индепендьенте рез.Росарио Централ рез., 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Индепендьенте рез.
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Росарио Централ рез.
67'
Счет после первого тайма 0:0
Росарио Централ рез. icon
67'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Индепендьенте рез. - Угловой
5'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
14'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
16'
Угловой
Индепендьенте рез. - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
52'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
66'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
67'
Росарио Централ рез. - 1-ый Гол
70'
Угловой
Индепендьенте рез. - Угловой
70'
Угловой
Индепендьенте рез. - Угловой
81'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
84'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
85'
Угловой
Росарио Централ рез. - Угловой
90+3'
Угловой
Индепендьенте рез. - Угловой

Превью матча Индепендьенте рез. — Росарио Централ рез.

Команда Индепендьенте рез. в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Росарио Централ рез., сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Индепендьенте рез. в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Росарио Централ рез. забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Росарио Централ рез., в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Индепендьенте рез.
Индепендьенте рез.
Росарио Централ рез.
Индепендьенте рез.
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
28.05.2025
Росарио Централ рез.
Росарио Централ рез.
0:0
Индепендьенте рез.
Индепендьенте рез.
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте рез. Индепендьенте рез.
58%
Росарио Централ рез. Росарио Централ рез.
42%
Атаки
116
110
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
0
5
Игры 16 тур
30.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Хуракан
Завершен
30.10.2025
Бока Хуниорс
0:1
Тигре
Завершен
30.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
30.10.2025
Эстудиантес де ЛП
1:4
Аргентинос Хуниорс
Завершен
30.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
1:0
Расинг Клаб
Завершен
30.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
2:1
Банфилд
Завершен
29.10.2025
Альдосиви
0:2
Колон
Завершен
29.10.2025
Бельграно
0:2
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
29.10.2025
Годой Круз АТ рез.
2:0
Депортиво Риестра
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте рез.
0:1
Росарио Централ рез.
Завершен
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Завершен
28.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
4:2
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
28.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
28.10.2025
Ланус рез.
2:1
Атлетико Тукуман
Завершен
28.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
5:2
Сармиенто (резерв)
Завершен
28.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
2:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
Комментарии к матчу
