Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves : Индепендьенте рез. — Росарио Централ рез. , 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Индепендьенте рез. — Росарио Централ рез.

Команда Индепендьенте рез. в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Росарио Централ рез., сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Индепендьенте рез. в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Росарио Централ рез. забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Росарио Централ рез., в том матче сыграли вничью.