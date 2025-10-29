Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Велес Сарсфилд (резерв) - КА Ривер Плейт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Liga Profesional Reserves: Велес Сарсфилд (резерв)КА Ривер Плейт, 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Argentina Liga Profesional Reserves
Велес Сарсфилд (резерв)
13'
39'
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
КА Ривер Плейт
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Велес Сарсфилд (резерв) icon
13'
Велес Сарсфилд (резерв) icon
39'
Счет после первого тайма 2:0
КА Ривер Плейт icon
55'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
13'
Велес Сарсфилд (резерв) - 1-ый Гол
19'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
20'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
20'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
27'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
33'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
37'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
38'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
39'
Велес Сарсфилд (резерв) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
55'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
55'
КА Ривер Плейт - 3-ий Гол
57'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
58'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
58'
Угловой
Велес Сарсфилд (резерв) - Угловой
59'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
70'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой
80'
Угловой
КА Ривер Плейт - Угловой

Превью матча Велес Сарсфилд (резерв) — КА Ривер Плейт

Команда Велес Сарсфилд (резерв) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда КА Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-5. Команда Велес Сарсфилд (резерв) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КА Ривер Плейт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды КА Ривер Плейт, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Велес Сарсфилд (резерв)
Велес Сарсфилд (резерв)
КА Ривер Плейт
Велес Сарсфилд (резерв)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.05.2025
КА Ривер Плейт
КА Ривер Плейт
1:0
Велес Сарсфилд (резерв)
Велес Сарсфилд (резерв)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Велес Сарсфилд (резерв) Велес Сарсфилд (резерв)
47%
КА Ривер Плейт КА Ривер Плейт
53%
Атаки
90
104
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
5
3
Игры 16 тур
30.10.2025
Барракас Сентраль (резерв)
2:3
Хуракан
Завершен
30.10.2025
Бока Хуниорс
0:1
Тигре
Завершен
30.10.2025
Дефенса и Хустисия
1:1
Индепендьенте Ривадавия - Резерв
Завершен
30.10.2025
Эстудиантес де ЛП
1:4
Аргентинос Хуниорс
Завершен
30.10.2025
Ньюэллс Олд Бойз рез.
1:0
Расинг Клаб
Завершен
30.10.2025
CA Central Cordoba SE Reserve
2:1
Банфилд
Завершен
29.10.2025
Альдосиви
0:2
Колон
Завершен
29.10.2025
Бельграно
0:2
КА Унион Санта-Фе (резерв)
Завершен
29.10.2025
Годой Круз АТ рез.
2:0
Депортиво Риестра
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте рез.
0:1
Росарио Централ рез.
Завершен
29.10.2025
Велес Сарсфилд (резерв)
2:1
КА Ривер Плейт
Завершен
28.10.2025
Ферро Карриль Оэсте
4:2
Сан Мартин Де Сан Хуан (резерв)
Завершен
28.10.2025
Instituto AC Cordoba Reserves
1:1
Таллерес Де Кордоба
Завершен
28.10.2025
Ланус рез.
2:1
Атлетико Тукуман
Завершен
28.10.2025
Сан Лорензо де Альмагро рез.
5:2
Сармиенто (резерв)
Завершен
28.10.2025
Клуб Атлетико Платенсе (резерв)
2:1
Гимназия Де Ла Плата
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
Витория Витория
Ботафого Ботафого
9 Ноября
22:00
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Питтсбург Питтсбург
9 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA