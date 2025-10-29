Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Liga Profesional Reserves : Велес Сарсфилд (резерв) — КА Ривер Плейт , 16 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Велес Сарсфилд (резерв) — КА Ривер Плейт

Команда Велес Сарсфилд (резерв) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда КА Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-5. Команда Велес Сарсфилд (резерв) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КА Ривер Плейт забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды КА Ривер Плейт, в том матче победу одержали хозяева.