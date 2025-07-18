18.07.2025
Смотреть онлайн Зенит - Рубин Казань U19 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежное первенство России: Зенит — Рубин Казань U19, 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Петровский Малая спортивная арена.
МСК, 15 тур, Стадион: Петровский Малая спортивная арена
Молодежное первенство России
Завершен
1 : 0
18 июля 2025
Превью матча Зенит — Рубин Казань U19
История последних встреч
Зенит
Рубин Казань U19
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.11.2025
Рубин Казань U19
2:3
Зенит
Статистика матча
Атаки
98
81
Угловые
6
2
Комментарии к матчу