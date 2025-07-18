18.07.2025
Смотреть онлайн Урал U19 - Крылья Советов (мол) 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежное первенство России: Урал U19 — Крылья Советов (мол), 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Екатеринбург Арена.
МСК, 15 тур, Стадион: Екатеринбург Арена
Молодежное первенство России
Завершен
2 : 4
18 июля 2025
Превью матча Урал U19 — Крылья Советов (мол)
История последних встреч
Урал U19
Крылья Советов (мол)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Крылья Советов (мол)
3:4
Урал U19
Статистика матча
Атаки
130
98
Угловые
4
6
Комментарии к матчу