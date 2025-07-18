Смотреть онлайн Урал U19 - Крылья Советов (мол) 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежное первенство России: Урал U19 — Крылья Советов (мол), 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Екатеринбург Арена.