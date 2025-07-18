Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Урал U19 - Крылья Советов (мол) 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияМолодежное первенство России: Урал U19Крылья Советов (мол), 15 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Екатеринбург Арена.

МСК, 15 тур, Стадион: Екатеринбург Арена
Молодежное первенство России
Урал U19
Завершен
2 : 4
18 июля 2025
Крылья Советов (мол)
Смотреть онлайн
Превью матча Урал U19 — Крылья Советов (мол)

История последних встреч

Урал U19
Урал U19
Крылья Советов (мол)
Урал U19
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Крылья Советов (мол)
Крылья Советов (мол)
3:4
Урал U19
Урал U19
Обзор

Статистика матча

Атаки
130
98
Угловые
4
6
Комментарии к матчу
