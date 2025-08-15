15.08.2025
Смотреть онлайн Футбольная Академия Коноплёва U19 - Baltika-M Kaliningrad 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Молодежное первенство России: Футбольная Академия Коноплёва U19 — Baltika-M Kaliningrad, 19 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yuri Konoplev Football Academy.
МСК, 19 тур, Стадион: Yuri Konoplev Football Academy
Молодежное первенство России
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Превью матча Футбольная Академия Коноплёва U19 — Baltika-M Kaliningrad
Комментарии к матчу