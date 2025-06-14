Смотреть онлайн San Juan SC Women - California Storm Women USLW 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): San Juan SC Women — California Storm Women USLW . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча San Juan SC Women — California Storm Women USLW
Команда San Juan SC Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.