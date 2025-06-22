22.06.2025
Смотреть онлайн Bigfoot FC Women - West Seattle Rhodies FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Bigfoot FC Women — West Seattle Rhodies FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Превью матча Bigfoot FC Women — West Seattle Rhodies FC Women
Комментарии к матчу
