25.06.2025
Смотреть онлайн Rochester FC Women - Sioux Falls City FC Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Rochester FC Women — Sioux Falls City FC Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rochester Regional Stadium.
МСК, Стадион: Rochester Regional Stadium
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 2
25 июня 2025
Превью матча Rochester FC Women — Sioux Falls City FC Women
Комментарии к матчу