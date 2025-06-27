Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн Manhattan SC Women - New Jersey Copa FC 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Manhattan SC WomenNew Jersey Copa FC . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gaelic Park.

МСК, Стадион: Gaelic Park
USA USL Super League Women
Manhattan SC Women
66'
Завершен
1 : 3
27 июня 2025
New Jersey Copa FC
8'
17'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
New Jersey Copa FC icon
8'
New Jersey Copa FC icon
17'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Manhattan SC Women icon
66'
New Jersey Copa FC icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
2'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
4'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
8'
New Jersey Copa FC - 1-ый Гол
17'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
17'
New Jersey Copa FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
53'
Угловой
Manhattan SC Women - Угловой
54'
Угловой
Manhattan SC Women - Угловой
54'
Угловой
Manhattan SC Women - Угловой
65'
Угловой
Manhattan SC Women - Угловой
66'
Manhattan SC Women - 3-ий Гол
71'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
72'
Угловой
New Jersey Copa FC - Угловой
85'
Угловой
Manhattan SC Women - Угловой
90+3'
New Jersey Copa FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Manhattan SC Women — New Jersey Copa FC

Статистика матча

Атаки
124
146
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
СКА СКА
26 Декабря
17:00
Авангард Авангард
Металлург Металлург
26 Декабря
16:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
26 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Нефтехимик Нефтехимик
26 Декабря
19:30
Сайпа Сайпа
КалПа КалПа
26 Декабря
19:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Ростов ХК Ростов
26 Декабря
19:00
ХК Рязань ХК Рязань
Буран Воронеж Буран Воронеж
26 Декабря
19:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Зауралье Курган Зауралье Курган
26 Декабря
17:30
ТПС ТПС
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
26 Декабря
19:30
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
26 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA