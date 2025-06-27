27.06.2025
Смотреть онлайн Manhattan SC Women - New Jersey Copa FC 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Manhattan SC Women — New Jersey Copa FC . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gaelic Park.
МСК, Стадион: Gaelic Park
USA USL Super League Women
Завершен
1 : 3
27 июня 2025
New Jersey Copa FC
8'
17'
90+3'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
New Jersey Copa FC
90+3'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
2'
New Jersey Copa FC - Угловой
2'
New Jersey Copa FC - Угловой
4'
New Jersey Copa FC - Угловой
8'
New Jersey Copa FC - 1-ый Гол
17'
New Jersey Copa FC - Угловой
17'
New Jersey Copa FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
53'
Manhattan SC Women - Угловой
54'
Manhattan SC Women - Угловой
54'
Manhattan SC Women - Угловой
65'
Manhattan SC Women - Угловой
66'
Manhattan SC Women - 3-ий Гол
71'
New Jersey Copa FC - Угловой
72'
New Jersey Copa FC - Угловой
85'
Manhattan SC Women - Угловой
90+3'
New Jersey Copa FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Manhattan SC Women — New Jersey Copa FC
Статистика матча
Атаки
124
146
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
9
Комментарии к матчу