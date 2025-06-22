Смотреть онлайн AHFC Royals Women - Lonestar SC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): AHFC Royals Women — Lonestar SC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча AHFC Royals Women — Lonestar SC Women
Команда AHFC Royals Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Lonestar SC Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда AHFC Royals Women в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Lonestar SC Women забивает 0, пропускает 0.