22.06.2025

Смотреть онлайн Virginia Marauders Women - Northern Virginia FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Virginia Marauders WomenNorthern Virginia FC Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Virginia Marauders Women
35'
89'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Northern Virginia FC Women
83'
90+3'
Смотреть онлайн
Virginia Marauders Women icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Northern Virginia FC Women icon
83'
Virginia Marauders Women icon
89'
Northern Virginia FC Women icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Virginia Marauders Women - Угловой
7'
Угловой
Virginia Marauders Women - Угловой
8'
Угловой
Virginia Marauders Women - Угловой
28'
Угловой
Northern Virginia FC Women - Угловой
29'
Угловой
Northern Virginia FC Women - Угловой
35'
Virginia Marauders Women - 1-ый Гол
39'
Угловой
Virginia Marauders Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
62'
Угловой
Northern Virginia FC Women - Угловой
64'
Угловой
Virginia Marauders Women - Угловой
83'
Northern Virginia FC Women - 2-ой Гол
89'
Virginia Marauders Women - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Northern Virginia FC Women - Угловой
90+3'
Northern Virginia FC Women - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
Northern Virginia FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,1

Превью матча Virginia Marauders Women — Northern Virginia FC Women

Статистика матча

Атаки
80
84
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
