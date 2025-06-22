22.06.2025
Смотреть онлайн Virginia Marauders Women - Northern Virginia FC Women 22.06.2025. Прямая трансляция
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Virginia Marauders Women
35'
89'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Northern Virginia FC Women
83'
90+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:2 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Virginia Marauders Women - Угловой
7'
Virginia Marauders Women - Угловой
8'
Virginia Marauders Women - Угловой
28'
Northern Virginia FC Women - Угловой
29'
Northern Virginia FC Women - Угловой
35'
Virginia Marauders Women - 1-ый Гол
39'
Virginia Marauders Women - Угловой
62'
Northern Virginia FC Women - Угловой
64'
Virginia Marauders Women - Угловой
83'
Northern Virginia FC Women - 2-ой Гол
89'
Virginia Marauders Women - 3-ий Гол
90+1'
Northern Virginia FC Women - Угловой
90+3'
Northern Virginia FC Women - 4-ый Гол
90+6'
Northern Virginia FC Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
80
84
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
6
7
