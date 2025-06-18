Marin FC Alliance

18.06.2025
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
1 : 5
18 июня 2025
Oakland Soul Women
7'
21'
26'
34'
41'
90'
Счет после первого тайма 1:4 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:5 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Marin FC Women - Угловой
7'
Marin FC Women - 1-ый Гол
13'
Oakland Soul Women - Угловой
14'
Oakland Soul Women - Угловой
14'
Oakland Soul Women - Угловой
14'
Oakland Soul Women - Угловой
21'
Oakland Soul Women - 2-ой Гол
26'
Oakland Soul Women - 3-ий Гол
29'
Marin FC Women - Угловой
34'
Oakland Soul Women - 4-ый Гол
41'
Oakland Soul Women - 5-ый Гол
62'
Oakland Soul Women - Угловой
90'
Oakland Soul Women - 6-ый Гол
Статистика матча
Атаки
88
163
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
3
9
