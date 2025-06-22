22.06.2025
Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Olympic Club Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC Alliance — Olympic Club Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Marin FC Alliance
44'
83'
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
6'
Marin FC Women - Угловой
9'
Marin FC Women - Угловой
16'
Marin FC Women - Угловой
17'
Olympic Club Women - Угловой
43'
Marin FC Women - Угловой
44'
Marin FC Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Marin FC Women - Угловой
64'
Olympic Club Women - Угловой
66'
Marin FC Women - Угловой
73'
Marin FC Women - Угловой
83'
Marin FC Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Marin FC Alliance — Olympic Club Women
Статистика матча
Атаки
128
100
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
5
