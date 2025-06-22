Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Marin FC Alliance - Olympic Club Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Marin FC AllianceOlympic Club Women . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Marin FC Alliance
44'
83'
Завершен
2 : 0
22 июня 2025
Olympic Club Women
Смотреть онлайн
Marin FC Women icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Marin FC Women icon
83'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
9'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
16'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
17'
Угловой
Olympic Club Women - Угловой
43'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
44'
Marin FC Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
64'
Угловой
Olympic Club Women - Угловой
66'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
73'
Угловой
Marin FC Women - Угловой
83'
Marin FC Women - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Marin FC Alliance — Olympic Club Women

Статистика матча

Атаки
128
100
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
5
