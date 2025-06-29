29.06.2025
Смотреть онлайн Lane United FC Women - Tacoma Galaxy Women 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): Lane United FC Women — Tacoma Galaxy Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Civic Park.
МСК, Стадион: Civic Park
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
Завершен
0 : 0
29 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Lane United FC Women - Угловой
16'
Tacoma Galaxy Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
68'
Lane United FC Women - Угловой
78'
Lane United FC Women - Угловой
81'
Lane United FC Women - Угловой
87'
Lane United FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Lane United FC Women — Tacoma Galaxy Women
Статистика матча
Атаки
138
74
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
11
0
Удары в створ ворот
9
0
Комментарии к матчу