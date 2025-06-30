30.06.2025
Смотреть онлайн San Francisco Glens SC Women - Oakland Soul Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): San Francisco Glens SC Women — Oakland Soul Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
San Francisco Glens SC Women
9'
23'
62'
Завершен
3 : 4
30 июня 2025
Oakland Soul Women
13'
41'
45'
60'
Счет после первого тайма 2:3 : 2,1
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
9'
San Francisco Glens SC Women - 1-ый Гол
13'
Oakland Soul Women - 2-ой Гол
23'
San Francisco Glens SC Women - 3-ий Гол
41'
Oakland Soul Women - 4-ый Гол
45'
Oakland Soul Women - 5-ый Гол
45+1'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
53'
Oakland Soul Women - Угловой
60'
Oakland Soul Women - 6-ый Гол
62'
San Francisco Glens SC Women - 7-ый Гол
84'
Oakland Soul Women - Угловой
90'
San Francisco Glens SC Women - Угловой
Превью матча San Francisco Glens SC Women — Oakland Soul Women
Статистика матча
Атаки
50
68
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
12
Комментарии к матчу