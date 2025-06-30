Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн San Francisco Glens SC Women - Oakland Soul Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): San Francisco Glens SC WomenOakland Soul Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины)
San Francisco Glens SC Women
9'
23'
62'
Завершен
3 : 4
30 июня 2025
Oakland Soul Women
13'
41'
45'
60'
San Francisco Glens SC Women icon
9'
Oakland Soul Women icon
13'
San Francisco Glens SC Women icon
23'
Oakland Soul Women icon
41'
Oakland Soul Women icon
45'
Счет после первого тайма 2:3 : 2,1
Oakland Soul Women icon
60'
San Francisco Glens SC Women icon
62'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
San Francisco Glens SC Women - Угловой
9'
San Francisco Glens SC Women - 1-ый Гол
13'
Oakland Soul Women - 2-ой Гол
23'
San Francisco Glens SC Women - 3-ий Гол
41'
Oakland Soul Women - 4-ый Гол
45'
Oakland Soul Women - 5-ый Гол
45+1'
Угловой
San Francisco Glens SC Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:3 : 2,1
53'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
60'
Oakland Soul Women - 6-ый Гол
62'
San Francisco Glens SC Women - 7-ый Гол
84'
Угловой
Oakland Soul Women - Угловой
90'
Угловой
San Francisco Glens SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,1

Превью матча San Francisco Glens SC Women — Oakland Soul Women

Статистика матча

Атаки
50
68
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
12
Комментарии к матчу
